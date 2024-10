Em homenagem póstuma, coração de Dom Dilmo é depositado em igreja de Anápolis

Iniciativa partiu dos fiéis que acompanharam carreira do bispo auxiliar, que marcou época no município

Samuel Leão - 19 de outubro de 2024

Dom Dilmo Franco de Campos tinha 52 anos. (Foto: Reprodução/Diocese de Anápolis)

Após 26 anos como sacerdote da igreja católica, sendo ordenado em 1998, o Bispo Dom Dilmo recebeu uma última homenagem, póstuma, preparada pela comunidade e pelos clérigos. Isso porque, mesmo com o corpo enterrado em Formosa, o coração dele foi depositado na cripta da matriz Bom Jesus da Lapa.

A iniciativa partiu dos fiéis, que acompanharam a carreira do bispo auxiliar de Anápolis, e teve a cerimônia conduzida pelo Bispo Dom João Wilk, neste sábado (19). A ação só ocorreu após a família acatar o desejo da diocese, disponibilizando o corpo do religioso para a cerimônia.

“O coração está dentro de um recipiente fechado, com líquido formol que impede a decomposição das fibras do corpo humano. Ele permanecerá incorrupto enquanto Deus permitir”, disse o líder da igreja no município, durante a celebração.

Dom Dilmo morreu no dia 1ª de agosto de 2024, após sofrer um ataque cardíaco. À época, a Paróquia Sant’Ana emitiu uma nota sobre o falecimento.

Trajetória

Dom Dilmo, aos 52 anos, ocupava o cargo desde 2020, quando assumiu logo após deixar a liderança da Consagração Episcopal de Formosa, uma cidade localizada na região do Entorno do Distrito Federal (DF).

Foi nesse município que ele construiu sua trajetória dentro do catolicismo, tendo sido ordenado padre pela igreja em 1998, oito anos depois de concluir os estudos no Seminário Menor Nossa Senhora D’Abadia e no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília (DF), onde se formou em Filosofia e Teologia até 1997.

Desde então, ele se tornou reitor tanto do Seminário Propedêutico Santa Cruz quanto do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, ambos pertencentes à Arquidiocese de Goiânia, função que exerceu nos últimos quatro anos.

O bispo também atuou como professor de teologia na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e no Instituto de Teologia e Filosofia Santa Cruz, na capital goiana.