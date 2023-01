Jovens de Goiás podem se inscrever em cursos do Instituto Coca-Cola para tentar vaga de emprego

Jovens cuja renda familiar vai até dois salários mínimos e são concluintes do ensino médio em Goiás já podem se inscrever para o curso de capacitação Coletivo Online, do Instituto Coca-Cola Brasil.

Segundo a companhia, as aulas permitirão entendimento sobre o mercado de trabalho, não só em como se candidatar a vagas, mas também com dicas de como se fazer um currículo, a forma de portar uma entrevista e lições de organização e planejamento financeiro.

“O início do ano vem cheio de planos e metas a cumprir e uma delas é a conquista de um emprego. E esse é o momento ideal para se inscrever no Coletivo e começar o ano com tudo”, comenta Daniela Redondo, Diretora Executiva do Instituto Coca-Cola Brasil.

Além de online e gratuito, com uma rápida duração, via WhatsApp e disponível para todo o território nacional. São, ao todo, 11 videoaulas, que podem ser maratonados, e basta ter uma conexão à internet para conseguir receber os vídeos.

Concluída a capacitação o jovem irá receber um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderão se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros. Para se inscrever é necessário cadastrar o mesmo WhatsApp que for fazer as aulas, através deste link.

Também estão abertas inscrições para o Coletivo Movimento pela Equidade Racial (Mover), focada em jovens negros. Além das 11 aulas, certificado de conclusão e oportunidade de entrar na comunidade de vagas exclusivas, os jovens contarão com 5 aulas exclusivas a mais focadas na temática racial para o mercado de trabalho.

O curso pode ser feito de qualquer lugar e a qualquer momento também através do WhatsApp. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas aqui.