A partir deste ano, os idosos e as pessoas com deficiência terão o direito de receber os R$ 1.320 do Governo Federal referente ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Mais de cinco milhões de brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade social são contemplados atualmente com o auxílio, sendo que até o final do ano passado, era pago mensalmente R$ 1.212, valor este que acompanha o salário mínimo.

Ao contrário do que muitos costumam acreditar, o benefício não se trata da aposentadoria, mas sim de uma espécie de medida assistencial distribuída pelo Governo Federal.

Saiba quem pode pedir o benefício de R$ 1.320 do Governo Federal neste ano

Para ter direito ao recebimento do Benefício de Prestação Continuada, os brasileiros precisam se adequar a todas as regras definidas pelo programa de assistência social.

A principal norma estabelecida é que os idosos a partir de 65 anos e as pessoas com deficiência, públicos alvos do BPC, precisam contar com a renda por integrante da família igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, por mês não pode receber mais que R$ 330.

Ademais, é preciso ser brasileiro ou possuir nacionalidade portuguesa, contando com residência devidamente comprovada no Brasil e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

No caso das pessoas com deficiência, a situação física, mental, intelectual ou sensorial precisa ser atestada por meio de um laudo médico.

Já os brasileiros diagnosticados com transtornos mentais graves e/ou problemas de saúde permanentes, além do laudo médico, necessitam também passar por perícia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Aqueles que se encaixarem em todos os pré-requisitos podem solicitar o benefício de forma rápida e prática através do site ou aplicativo Meu INSS, órgão responsável pela operação.

O auxílio do Governo Federal também pode ser solicitado gratuitamente por telefone de segunda a sábado, das 7h às 22h, no número 135. Outra maneira é pessoalmente em uma Agência de Previdência Social (APS) ou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da sua região.

