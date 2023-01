Supervalorizado, preço do aluguel em bairros nobres de Goiânia atinge patamar de metrópoles paulistas

Embora seja a segunda capital com o aluguel mais barato do Brasil, Goiânia se destaca quando o assunto é bairro nobre. Segundo o índice Fipezap, que monitora tendências imobiliárias em 25 cidades brasileiras, o Setor Marista e o Jardim Goiás têm preços equivalentes a locação em metrópoles paulistas.

Os valores encontrados pela pesquisa coloca os dois bairros na terceira posição no ranking das locações residenciais mais caras. O metro quadrado para locação em ambos, quando comparado a outras localidades, só perde perdendo apenas para Barueri (SP) e a própria capital paulistana.

No Jardim Goiás, o aluguel custa R$ 43,6 o metro quadrado. O preço corresponde a 72,94% acima do preço médio em Goiânia, que está em R$ 25,21.

Já no Setor Marista, o metro quadrado da locação está em R$ 42,4. O valor é 68,18% a mais que a média da cidade, conforme as informações do Fipezap de novembro.

Outro bairro que tem se destacado na valorização é o Setor Sul. Apesar de aparecer em 7º lugar na lista do metro quadrado mais caro de Goiânia, o preço médio do aluguel subiu 57,2% em 2022.