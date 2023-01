Os brasileiros contemplados com o Auxílio Brasil já vão começar a receber o primeiro benefício de R$ 600 deste ano a partir da próxima semana. O calendário de pagamento está sendo concluído pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, antigo Ministério da Cidadania, juntamente com a Dataprev.

Assim como de costume, a primeira parcela deve ser distribuída primeiramente para os beneficiários cujo o final do Número de Identificação Social (NIS) é 01.

Atualmente, 21 milhões de famílias brasileiras são beneficiadas com os R$ 600 de Auxílio Brasil pagos mensalmente pelo Governo Federal.

Vale destacar que ao menos pro enquanto, os grupos familiares que contam com crianças menores de seis anos ainda não devem receber o adicional de R$ 150, prometido em campanha pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O benefício extra já possui recursos garantidos para o pagamento, no entanto, ainda precisa enfrentar alguns fatores técnicos para que enfim possa sair do papel.

Com isso, a expectativa é de que o adicional por criança de 0 a 06 anos possa começar a ser distribuído para as famílias daqui entre 60 e 90 dias.

Auxílio começa a ser pago na semana que vem; veja o calendário e quem vai receber

Para receber o Auxílio Brasil, os brasileiros precisam estar com a matrícula devidamente atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) comprovar que cada integrante familiar recebe mensalmente no máximo R$ 210 e as gestantes, precisam estar com o pré-natal em dia.

Além disso, os pequenos entre quatro e cinco anos precisam ter frequência mínima de 60% da carga horária escolar mensal, os beneficiários com idade entre seis e 17 anos, assim como 18 a 20 anos que não tiverem concluído a educação básica, devem apresentar mensalmente a frequência mínima de 75% da carga horária escolar.

Por fim, os familiares ainda precisam estar atentos ao calendário nacional de vacinação instituído pelo Ministério da Saúde, além de que as crianças com até sete anos incompletos necessitam passar por um acompanhamento nutricional.

Com o CPF do representante da família e a senha cadastrada, é possível confirmar no aplicativo do Auxílio Brasil se você realmente receberá o benefício.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil:

18 de janeiro – benefício será pago para as famílias com NIS final 1;

benefício será pago para as famílias com NIS final 1; 19 de janeiro – benefício será pago para as famílias com NIS final 2;

benefício será pago para as famílias com NIS final 2; 20 de janeiro – benefício será pago para as famílias com NIS final 3;

benefício será pago para as famílias com NIS final 3; 23 de janeiro – benefício será pago para as famílias com NIS final 4;

benefício será pago para as famílias com NIS final 4; 24 de janeiro – benefício será pago para as famílias com NIS final 5;

benefício será pago para as famílias com NIS final 5; 25 de janeiro – benefício será pago para as famílias com NIS final 6;

benefício será pago para as famílias com NIS final 6; 26 de janeiro – benefício será pago para as famílias com NIS final 7;

benefício será pago para as famílias com NIS final 7; 27 de janeiro – benefício será pago para as famílias com NIS final 8;

benefício será pago para as famílias com NIS final 8; 30 de janeiro – benefício será pago para as famílias com NIS final 9;

benefício será pago para as famílias com NIS final 9; 31 de janeiro – benefício será pago para as famílias com NIS final 0;

