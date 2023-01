Um dos maiores fatos globais que existem é que, de acordo com pesquisadores europeus da Universidade Nacional Capodistriana de Atenas (Grécia) e pela Universidade de St. Andrews (Reino Unido), existem mais de 2,3 milhões de pessoas canhotas em todo o globo terrestre, ou seja, 10,6% da população mundial usa mais os membros do lado esquerdo do que os do direito.

Bom e por mais curioso que seja esse jeito de lidar com as vida, as pessoas canhotas possuem outras características, que vão além do que escrever com a mão esquerda!

Conheça as características que muitas pessoas canhotas têm em comum:

Você conhece Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tom Cruise, Robert De Niro, Julia Roberts, Celine Dion, Paul McCartney e Jimi Hendrix?

Pois bem, esses ícones mundiais são canhotos e não é esse fato que os fizeram ficar conhecidos por todo o planeta Terra.

O que acontece é que, segundo especialistas, o fato dessas pessoas possuírem o lado direito dominante, acaba impulsionando a criatividade e a imaginação.

Sendo assim, usar bastante a mão esquerda faz dessas pessoas mais capazes de se adaptarem a novas situações, aprendizado e assim por diante.

Outra coisa que essas pessoas têm em comum é uma certa vantagem nos esportes, já que conseguem manter um maior controle com a outra mão.

É por conta disso que os maiores batedores do mundo e jogadores de tênis não são destros e sim canhotos.

E não para por aí, essas pessoas também possuem uma audição diferenciada.

De acordo com pesquisadores, por dominarem o lado direito do cérebro, o som é percebido de uma forma diferente para elas.

O que acontece é que elas processo barulhos mais lentamente, assim elas captam mais as nuances da fala e da música, tornando-os ótimos compositores.

Por fim, além de todas essas características, os canhotos ainda são mais corajosos que os destros.

Isso acontece porque eles conseguem responder com mais agilidade as situações mais hostis.

