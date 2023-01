Disciplina de libras pode se tornar obrigatória na grade curricular de Goiás

Está tramitando na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) um Projeto de Lei que busca incluir a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como disciplina obrigatória nos ensinos fundamental e médio em Goiás.

A proposta é de autoria do deputado estadual Delegado Eduardo Prado (PL) e pretende instaurar o curso por meio de uma oficina temática, com carga horária de 120 horas, durante dois semestres.

Em justificativa, o parlamentar afirmou que o projeto se insere na legislação por se tratar de uma forma de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência (PcD).

“Esta propositura se alinha ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, e visa, dentre outros objetivos, à plena integração social das pessoas com deficiência, sendo uma dessas facetas a comunicação acessível, inclusive em Libras, no caso de deficientes auditivos”, diz.

A matéria passará por duas fases de discussão e, depois, seguirá para a votação no plenário. Caso aprovada, ela será encaminhada ao governador Ronaldo Caiado (UB) para sanção.