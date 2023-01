Goiânia supera Rio de Janeiro e é eleita a capital com as pessoas mais mal educadas do Brasil

Divulgada recentemente, o estudo “As cidades mais rudes e educadas do Brasil”, realizada pelo Censuswide, deu um título indigesto para Goiânia.

A cidade superou o Rio de Janeiro e foi eleita a capital com as pessoas mais mal educadas do Brasil. O levantamento foi encomendado pela plataforma Preply.

Para chegar ao resultado, a pesquisa ouviu mais de 1,6 mil moradores locais e residentes das principais cidades brasileiras.

A pontuação média obtida por Goiânia foi de 6,76. Pesou contra a capital comportamentos como falar alto em público e utilizar o celular sem fones em espaços abertos.

Outra conduta bastante reprovada pelos ouvidos foi a de não reduzir a velocidade ao dirigir próximo a pedestres.

Além de Goiânia e Rio de Janeiro, o top-3 foi completado por Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.