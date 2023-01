Mulher ganha mais de R$ 18 milhões na loteria e diz a primeira coisa que fez quando chegou em casa

Uma mulher tornou pública qual foi a primeira reação que teve ao descobrir que teria tirado a sorte grande na loteria e ficado milionária.

Geraldine Ettinger vive com o esposo em British Columbia, no Canadá, e disse ao The Sun que comprou o bilhete no último dia 21 de dezembro, apenas para “fazer uma fé” para o ano novo.

Após realizar as apostas, a mulher validou o bilhete na máquina de auto-varredura no quiosque da lotérica, onde comprou o ticket, e ficou surpresa com a notícia.

Geraldine, que é varejista, explicou que acreditou ter ganhado £ 3 mil. Porém, logo foi informada pelo trabalhador que haviam mais zeros. Foram £ 3 milhões recebidos no prêmio (cerca de R$ 18,9 milhões).

“Foi inacreditável, me sentia tão abençoada. Fui correndo para casa com meu marido tomar uma taça de champanhe”, contou ao jornal.

“Minha esperança de ano novo era me divertir mais do que no ano passado e acho que vou conseguir bem isso agora”, brincou.