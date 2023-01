Vai passar o final de semana em Goiânia ou Anápolis? Veja as opções para não ter que ficar em casa

O final de semana na Grande Goiânia e em Anápolis promete muito agito para todos os goianos que estão em busca de uma programação especial para curtir o descanso.

Na capital, quem ainda não garantiu uma visita a indescritível exposição de arte Van Gogh 8K, presente no shopping Flamboyant, são os últimos dias para aproveitar todas as belezas da mostra, já que ela se despede no domingo (15).

Os goianos que preferem aproveitar o final de semana com muito bom humor podem se divertir com o stand up Vida de Crente, apresentado pelo humorista Douglas di Lima, no Guardians Comedy Club. A apresentação será realizada no sábado (14) em três diferentes sessões, sendo elas às 19h, 21h e 23h30.

Os ingressos para assistir ao espetáculo do comediante podem ser adquiridos no site Sympla, mas é melhor correr para não ficar sem.

Também em Goiânia, a Claque Retomada Cultural estará com tudo durante o final de semana, trazendo variadas opções para todos os gostos.

Prefere música? Então se prepare, pois em Anápolis, a banda de pop rock britânico, UK Sessions, vai agitar o sábado no Zen Bar a partir das 21h. As estradas para curtir o show podem ser adquiridas no site Sympla.

Nas telonas dos cinemas, o destaque vai para I Wanna Dance With Somebody – A História de Whitney Houston, Olhos Famintos 3: Renascimento, Nas Ondas da Fé e Esquema de Risco: Operação Fortune.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: