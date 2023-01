Colocar as mãos nas boladas sorteadas nos concursos da Mega Sena costuma ser o grande sonho de diversos brasileiros, que as vezes tentam a sorte até mesmo semanalmente.

Em alguns casos, o prêmio principal nem é mais o maior objeto de desejo dos apostadores, valendo cada valor menor desde que se ganhe ao menos alguma coisa.

Normalmente, os sorteios da Mega Sena são realizados duas vezes por semana, sempre a partir das 20h e ocorrendo nas quartas-feiras e nos sábados.

No entanto, como colocar as mãos no prêmio pode ser uma tarefa quase impossível, muitos apostadores simplesmente costumam desistir de tentar quando atingem uma determinada quantidade de jogadas.

Para que você não precise desistir dos seus sonhos e possa aumentar as suas chances de vitória, separamos algumas táticas que podem ser úteis.

Conheça as táticas para aumentar as chances de ganhar na Mega Sena:

1. Tome cuidado com determinados números

Nem sempre as suas dezenas preferidas são realmente uma boa opção quando o assunto é testar a sua sorte em algum concurso da loteria.

Isso porque especialistas apontam que alguns números, como o 0 e o 9 raramente costumam ser sorteados, fato este que indica que o melhor é evitá-los sempre que possível.

2. Teste novas sequências

Não se prenda sempre aos mesmos números, tente variar um pouco nas suas combinações e principalmente, foque também em ocupar uma maior parte da cartela.

Na próxima vez que for jogar na Mega Sena, a dica é intercalar dezenas altas e baixas, podendo por exemplo se arriscar nos dois extremos, como 01 e 60.

3. Divida a cartela

Para que você possa ocupar a maior parte da cartela, especialistas em jogos da loteria indicam que se divida o volante em quatro diferentes partes.

Além disso, para variar ainda mais, opte por aqueles números que são bem distintos, podendo até mesmo estarem bem distantes um do outro.

4. Faça mais jogos

Se o que você realmente deseja é aumentar as suas chances de vitória, não se prenda a um único jogo, assim como não fique somente nos seis números números exigidos.

Afinal, quanto mais você tentar, maiores são as suas oportunidades de ser o próximo grande vencedor de um prêmio de milhões.

5. Evite dezenas em sequência

Focar especificamente naqueles números que estão em sequência é um grande risco na visão de especialistas da Mega Sena.

Isso porque estas dezenas sequenciais raramente são sorteadas na loteria, sendo assim uma jogada bastante arriscada que pode te deixar mais distante da realização do seu sonho.

6. Aposte em bolões

Mesmo que os bolões possam fazer com que você não receba o prêmio sorteado por completo, ele ajuda a elevar as suas chances de vitória no jogo.

Então, chame todos em quem você confia e lutem para que juntos vocês possam faturar uma bela grana.

