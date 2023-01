Mulher não perdoa o que a sogra fez com a filha dela e se separa do marido por ele ficar do lado da mãe

Uma mulher recorreu a um fórum virtual para pedir opiniões dos usuários sobre ter proibido a sogra de ver a filha e, além de tudo, querer se divorciar do marido por causa da confusão.

Sem se identificar, ela, que é mãe de uma garotinha de dois anos, contou que passou o Natal com a família do – até então – esposo. Durante todo o feriado, a sogra se dispôs a cuidar da neta, já que a nora está grávida e precisava descansar.

Estava tudo correndo bem, quando no último dia de viagem a mulher percebeu uma diferença enorme no cabelo da filha e decidiu confrontar a avó.

A mãe do esposo confirmou que havia cortado os fios, mesmo sem ter pedido a permissão de ninguém e o fato a enfureceu ainda mais. Uma discussão foi instaurada. Enquanto a mãe alegava que isso era errado, o pai e a avó discordavam do histerismo dela.

“Isso me afetou tanto que eu acabei discutindo todos os dias com o meu marido”, contou no relato, alegando que desde o dia 25 de dezembro tem brigado incessantemente com o esposo.

Agora, ela determinou que, em razão da sogra nunca respeitar os limites impostos, não poderá mais ver a neta e a decisão deixou o homem ainda mais indignado.

“Não chegamos a um acordo, então decidimos nos separar porque ele escolheu seus pais em vez de mim. Estou sendo irracional? Devo superar isso e deixar minha sogra ver nossa filha?”, perguntou a mãe.

Reação

Na internet, milhares de internautas ficaram contra a mulher. “Talvez sejam os hormônios da gravidez, mas você parece bastante mimada e muito desequilibrada. Me sinto mal pelo seu marido, sua sogra e sua filha”, disse um usuário.

“Você foi muito extremista e está destruindo sua família por causa de um corte de cabelo. Os fios crescem, mas você continuará sozinha”, destacou outro.