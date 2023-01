Revelado local que receberá show da boiadeira Ana Castela em Anápolis

Os fãs da boiadeira mais famosa do Brasil, Ana Castela, podem se preparar, pois no dia 10 de março o “pipoco” está marcado na agenda para acontecer no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis.

Com participação em diversos hits, a cantora conquistou o país, principalmente com os sucessos “Pipoco” ao lado de Melody e Chris no Beat, “Bombonzinho” com Israel e Rodolffo e “Roça em Mim” juntamente com Zé Felipe e Luan Pereira.

Ao Portal 6, o organizador do evento, Arlan Gomes, revelou que os ingressos para o show já vão começar a ser vendidos na próxima semana.

No entanto, a data oficial do início das vendas das entradas ainda não foi divulgada pelos idealizadores, restando apenas a expectativa por parte dos fãs.

Para aumentar ainda mais a ansiedade do público, Arlan Gomes contou que neste final de semana será lançado um mapa do evento revelando o tão esperado dia.