Atenção! Big Fone do BBB tocará em shopping de Goiânia com direito a brindes para visitantes

Atenção! Preste muita atenção! Neste sábado (14) e domingo (15), nas vésperas da estreia do reality show Big Brother Brasil (BBB), o temido “Big Fone” estará presente no shopping Passeio das Águas, em Goiânia, para atiçar e brincar com os fãs do programa.

O telefone foi colocado por uma equipe da Tv Anhanguera, filiada à TV Globo, em algum local especial do centro comercial para atrair a atenção do público.

Aleatoriamente, o “Big Fone” irá tocar no shopping e a primeira pessoa que conseguir atender a ligação terá o direito de participar de uma emocionante disputa.

Ao final da dinâmica, o participante vai poder receber brindes exclusivos especialmente de um dos realitys shows mais amados do Brasil.

Os visitantes do shopping terão que ficar de olhos abertos, pois neste final de semana, a atração vai funcionar em horários surpresa, entre às 10h e 22h.

Vale lembrar que o BBB já começa na segunda-feira 916), logo após o fim da novela Travessia.