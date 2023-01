Centro de Convenções de Anápolis vai receber mega evento durante o carnaval

O mês de fevereiro vai começar agitado em Anápolis com o evento “Bora Uai”. A festa, que vai ser realizada no Centro de Convenções no dia 05, trará à cidade cantores consagrados.

Denominado como pré-carnaval, a comemoração contará com a presença do artista Durval Lelys, que não se apresenta no município há cerca de 10 anos. A promessa é que seja a melhor celebração dessa data já vista na cidade.

Também vão passar pelo palco do “Bora Uai” o cantor Gabriel Gava e a DJ Dani Vellocet. Os ingressos já estão a venda e podem ser adquiridos de forma online através do BaladaAPP.

Os valores da entrada variam entre R$ 80 e R$ 800, sendo opções de meia entrada para pista até a opção de camarote. O pacote mais caro inclui diferentes tipos de bebidas, comidas e até direito a SPA e salão de beleza.

Entre as modalidades de ingresso também tem a solidária. O participante que escolher e levar 2kg de alimento terá direito a pagar metade do valor para ter acesso a pista.

Outra opção é o frontstage pelo valor de R$ 240. Ele inclui open bar de cerveja, orloff gin, água tônica, água e refrigerante.

Para mais informações, acesse o perfil do evento no Instagram @festaborauai.