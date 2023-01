Funcionário consegue desviar R$ 1,5 milhão da empresa após repetir o que ele viu em filme

Após assistir o filme “Como Enlouquecer Seu Chefe”, um engenheiro de software de Seattle (EUA), usou uma tática assistida no longa-metragem para desviar R$ 1,5 milhão da empresa onde trabalhava.

De acordo com o site Insider, Ermenildo Valdez Castro, de 28 anos, desenvolveu códigos maliciosos para que parte do dinheiro gasto por clientes em compras, fosse desviado para a conta dele.

Segundo as investigações, ele roubou cerca de US$ 261,8 mil (R$ 1,3 milhão) em dinheiro e US$ 40,8 mil (R$ 210 mil) em mercadorias.

Em maio de 2022, a equipe antifraude da empresa detectou uma movimentação atípica. No computador de Castro foi encontrada uma pasta denominada “Projeto Office Space”, o que levantou suspeita sob a inspiração no filme.

Durante as investigações, ele confirmou que a ideia surgiu após ver o longa-metragem. O filme conta a história de funcionários que cansados de obedecer o patrão acabam introduzindo um vírus nos computadores da empresa para desviar dinheiro.

A audiência referente ao caso do suspeito está marcada para o dia 26 de janeiro.