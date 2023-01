Gusttavo Lima surge em foto rara ao lado do irmão e a semelhança entre os dois impressiona; veja

Acostumado com os holofotes, Gusttavo Lima não costuma divulgar registros com a família. Nos últimos dias, o Embaixador surgiu em uma foto rara ao lado do irmão e a semelhança entre os dois impressionou a internet.

O registro em homenagem ao aniversário do cantor foi compartilhado nas redes sociais de Luciano Lima.

“Parabéns meu irmão e ídolo @gusttavolima feliz aniversário bb Deus te abençoe e te muita saúde🙌🏻,te amo😍”, disse na legenda.

“Luciano Lima a cara do irmão”, comentou um usuário. “Iguali (sic) que nem”, disse outro. “Gêmeos”, falou um terceiro.

Discreto, Luciano também está diretamente ligado ao ramo musical. Ele é compositor e dono do hit ‘Fala Mal de Mim’. Além disso, ele também compôs a música ‘Recairei’, sucesso do Barões da Pisadinha.