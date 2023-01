Homem fica preso às ferragens em grave acidente envolvendo uma carreta na GO – 213

No início da madrugada deste sábado (14), um grave acidente ocorreu na zona rural da GO – 213, em Caldas Novas.

O Portal 6 apurou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente de trânsito envolvendo uma carreta carregada de adubos. Ao chegar ao local, o motorista – cuja identidade não foi revelada – estava preso às ferragens, mas com a metade do corpo para fora do veículo.

Embora consciente, ele alegava que não estava sentindo as pernas da cintura para baixo. Os brigadistas verificaram uma possível lesão na lombar, escoriações pelo dorso e cabeça e fizeram o desencarceramento utilizando ferramentas hidráulicas.

Ele foi retirado do local com auxílio de uma prancha longa, imobilizado e transportado para a Unidade de Pronto Atendimento, onde ficou sob cuidados médicos