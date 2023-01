Goiânia recebe feira com mais de 500 exemplares de livros com valor a partir de R$ 15

A Feira Amigos do Livro está de volta a Goiânia com mais de 500 títulos a partir de R$ 15 reais. Os livros, que vão desde a literatura infanto-juvenil à adulta, são expostos no Flamboyant Shopping, no Jardim Goiás.

Segundo a organização, a feira fica instalada no local até o dia 11 de fevereiro. Os exemplares são encontrados no primeiro piso do shopping, próximo à loja C & A.

Após o sucesso das edições passadas, a feira retoma a venda acessível com destaque para a sessão infantil.

Os pais e os pequenos leitores encontrarão contos de fadas, atividades, curiosidades, diário, livros de banho, pop-up, adesivos e muito mais.

Para os adultos, o atrativo está nos clássicos da literatura mundial, com títulos famosos como Madamy Bovary e O Morro dos Ventos Uivantes. Ainda é possível encontrar manuais, dicionários, guias de viagem e livros de arte.