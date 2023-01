Jovem não crê no que o namorado fez depois de dar à ela anel de noivado: “termino ou não?”

Dividir as contas do cotidiano, dentro de um relacionamento, é bastante comum atualmente. Porém um namorado foi longe demais na mesquinharia e agora a jovem não sabe se deverá seguir adiante com a relação.

Moradora de Taiwan, na China, a garota explicou nas redes sociais que namorava o parceiro há quatros anos e agora, finalmente, pôde ser pedida em casamento.

Estava tudo muito bem, até eles chegarem em casa e o atual noivo contar o valor da joia e pedir que ela o pagasse 50%, já que as contas deveriam ser divididas igualmente.

O susto foi enorme para a jovem, já que a aliança custou US$ 4,9 mil (mais de R$ 25 mil e $ 33 mil yuan chinês). Imediatamente, ela questionou o pedido, já que a iniciativa foi totalmente dele.

No relato, a moça contou que, pelo namorado ter escolhido a joia de valor alto, ele mesmo deveria arcar com isso. “Achei tão absurdo que agora eu não sei se termino ou não”, disse.

Os internautas ficaram chocados com a ousadia e “cara de pau” dele dar um presente desse e simplesmente destruir a relação por ser um “mão de vaca”.

“O homem que não pode se dar ao luxo de gastar dinheiro (ou melhor, investir) em você, realmente não te ama em primeiro lugar”, disse um rapaz.

“Você terá que pagar pelo nascimento de uma criança no futuro? O custo das hospitalizações na maternidade? E o desconforto da gravidez, as transformações corporais, as dores de parto e a amamentação pós-parto? Será que vai transformar tudo em dinheiro para si?”, questionou uma mulher, irritada.