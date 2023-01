Os usuários que costumam compartilhar a senha da Netflix com outra pessoa devem ter um cuidado extra. Isso porque, a partir de agora, uma nova mudança poderá impactar no bolso de quem realiza isso.

Apesar da nova atualização ainda não ter uma data oficial de lançamento, o recurso deve ser liberado ainda neste ano. Então, saiba como funcionará este nova atualização do aplicativo.

Saiba o que pode acontecer com quem passa a senha da Netflix para outra pessoa

Se você é uma das pessoas que tem o costume de compartilhar a senha da Netflix com vários amigos, conhecidos e familiares, uma triste notícia está a caminho.

A companhia anunciou recentemente que, a partir de agora, irá combater o compartilhamento de senhas entre os usuários da plataforma. Por isso, quem costuma dividir a conta com alguém que não mora junto passará a pagar por isso.

Uma das explicações que explica a implantação dessa novidade é que o streaming esteja passando por dificuldades financeiras devido à perda de assinantes em 2022.

Por conta disso, em 2023, a Netflix está com um novo plano que funcionará da seguinte forma: oferecer um pacote com assinaturas mais baratas e anúncios e controlar o compartilhamento de senhas.

A primeira medida já está em vigor desde o segundo semestre do ano passado. Nesta modalidade, os espectadores terão que assistir propagandas a cada 4 ou 5 horas de conteúdo assistido. O preço deste plano é de R$ 18,90 por mês.

Voltando ao compartilhamento de senhas no aplicativo, a Netflix já começou a fazer alguns testes para implementar a nova taxa extra na plataforma.

No entanto, de acordo com a empresa, ainda não há uma previsão ou data oficial sobre o lançamento desta nova cobrança, mas é bom que todos os usuários já fiquem atentos com a novidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!