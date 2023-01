Um idoso e uma mulher morrem após batida frontal entre dois veículos na BR – 020

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um grave acidente na BR-020, neste sábado (14), em Simolândia, região Nordeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois carros colidiram de frente na zona rural da cidade.

O Portal 6 apurou que um Ford Ecosport trafegava na faixa de trânsito do sentido Brasília a Posse quando invadiu a pista do sentido contrário e colidiu frontalmente com em uma Nissan Frontier. Após o impacto, o carro atingido capotou e parou fora da rodovia.

O condutor da Ecosport, de 65 anos foi retirado das ferragens pelos bombeiros, mas não resistiu e morreu no local. Outra ocupante, de 60 anos, também veio a óbito na hora. Os dois passageiros restantes foram encaminhados ao Hospital Municipal de Posse.

As vítimas do outro carro também foram levadas à unidade de saúde, mas com lesões leves. A Polícia Civil esteve no local e constatou que havia sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem no sentido crescente.

O corpo do motorista e do outro passageiro que veio a óbito foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Posse.