DAIA tem 25 empresas à espera de aval do estado para se instalar

A área de expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) já tem 25 empresas aptas a serem instaladas. Ainda que praticamente toda a documentação já esteja pronta, as obras ainda não têm data de início.

Ao Portal 6, Fabiano Lopes, diretor técnico da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), detalhou que a entidade está esperando apenas a derradeira liberação do governo do estado para a construção.

As companhias que já estão prontas a começarem a implantação são dos ramos farmacêutico, construção civil, tecnologia e do setor agrícola.

Embora toda a documentação já tenha sido aprovada, nenhuma concessão de área foi entregue para as organizações até o momento.

A expansão do DAIA se dará em uma área de 1.131.622,96 metros quadrados, com 141 módulos, que pertencia à Plataforma Logística Multimodal. O decreto de transferência do terreno foi assinado no dia 28 de março do ano passado.

Atraso

A previsão inicial para a instalação das novas companhias era para o mês de maio de 2022, depois a data foi transferida para outubro e posteriormente alterada novamente por conta do período eleitoral.