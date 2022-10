Eleição atrasa início de construção de novas indústrias no DAIA

As obras das primeiras industrias da expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) ainda não têm data para começar. Havia a previsão de que máquinas poderiam trabalhar em outubro, mas o prazo foi adiado.

Ao Portal 6, Fabiano Lopes, diretor técnico da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), detalhou que 18 empresas já foram aprovadas e estão prontas para receber a concessão para construir no espaço.

Embora as companhias já estejam aptas para a ação, nenhuma área foi entregue até o momento. A previsão inicial era para o mês de maio, depois foi alterada para outubro. Agora, não há estimativa definida de quando as novas companhias poderão começar a se instalar.

“Ainda não tem nenhum tempo determinado porque era pra ter feito no mês do outubro. Acredito que em breve as empresas devem receber a concessão”, explicou.

Uma das motivações para tal atraso foi o período de eleições. De acordo com o profissional, a organização esperou a campanha eleitoral terminar para concluir as ações.

Fabiano também detalhou o perfil de algumas das empresas que devem se instalar na área em breve. “São de vários ramos, alimentícias, farmacêuticas, de produtos para construção, são vários”, disse.