Um homem, de 41 anos, foi encontrado morto, na noite de domingo (15), com perfurações na cabeça, em frente a uma residência localizada no Setor Marista Sul, em Aparecida de Goiânia. A vítima estava nua.

O Portal 6 apurou que a vítima teria sofrido os golpes dentro da casa, já que havia rastro de sangue que iam nessa direção. Assim, a Polícia Militar entrou em contato com o proprietário da casa que teria confessado o crime.

O argumento que o motivou a isso, conforme relatos, é que o homem já estava há alguns dias hospedado na residência e se recusava a sair. Assim, após uma discussão, ele teria o matado com alguns golpes de faca, barra de ferro e uma pedra.

Depois disso, arrastou o corpo do homem, praticamente nu, somente com uma cueca no meio das pernas, para a parte frontal da residência.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia acusado de homicídio por motivo fútil.