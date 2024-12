Homem morre após bater contra barranco e corpo ser parcialmente lançado para fora, próximo a Senador Canedo

Ele acabou saindo pela janela do motorista, onde foi esmagado pelo veículo, com metade do corpo para fora do carro

Samuel Leão - 09 de dezembro de 2024

Acidente aconteceu na zona rural de Caldazinha. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 41 anos, que dirigia um carro pela GO-403, em uma estrada de terra entre Senador Canedo e Caldazinha, perdeu o controle do veículo e acabou tombando, na madrugada desta segunda-feira (09). O acidente acabou causando a morte da vítima, ainda no local.

A situação teria ocorrido por volta de 1h, quando o condutor teria batido o carro, de modelo Chevrolet Agile e cor branca, contra um barranco. Após sofrer a colisão, o automóvel teria virado para o lado oposto, tombando na via.

Como o homem não usava cinto de segurança, ele acabou saindo pela janela do motorista, onde foi esmagado pelo veículo, com metade do corpo para fora do carro. Pela força do choque, ele teria falecido na mesma hora.

Testemunhas perceberam o ocorrido e acionaram a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local para registrar o ocorrido. Ao chegar lá, acionaram também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para verificar o estado de saúde da vítima.

A equipe médica acabou confirmando o óbito, ainda na estrada, e registraram as causas. Na sequência o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo, logo após o carro ser levantado.

O veículo foi retirado da pista, permitindo o retorno do fluxo. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, e poderá ser investigado pela Polícia Civil (PC).