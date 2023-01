Homem percebe que a esposa está saindo com vizinho e exige pagamento para cuidar dos filhos

Um homem desabafou sobre a situação que tem vivenciado dentro de casa após perceber que a esposa e o vizinho estão íntimos, saindo frequentemente e ainda pedindo para que ele fique cuidando das crianças e o caso viralizou.

Sem se identificar, ele iniciou o relato explicando os detalhes para os internautas conseguirem opinar. “Minha esposa e eu moramos em uma casa no subúrbio com nossa filha de 10 anos. Somos vizinhos de Walter, que é pai solteiro e tem duas filhas, de 12 e 14 anos”, disse.

“Moramos nesse bairro há 2 anos e temos contato regularmente. Só que minha esposa é fã de filmes de terror, e eu detesto, então prefiro evitar esse tipo de filme, principalmente os mais antigos e produzidos de forma independente, que são os preferidos dela”, continuou.

Agora, o usuário da plataforma explicou que o amigo revelou ser apaixonado pelo mesmo estilo de cenas que a esposa. “Eles passaram a comparecer a noites de cinema e encontro com amigos que também gostam dos mesmos títulos”, destacou.

“Eu sempre fui convidado, mas nunca quis participar por não gostar dos filmes”, pontuou. O problema é que as três crianças, incluindo as duas filhas do vizinho, sempre ficam sob os cuidados do homem e isso o tem rendido cansaço, segundo o mesmo.

Em defesa, o marido exigiu uma quantia pelo trabalho de “babá”. O vizinho chegou a consentir, mas a esposa ficou irritadíssima. “Minha esposa foi contra por achar que eu não deveria ser pago para cuidar da minha própria filha e das filhas de um amigo próximo da família”, contou.

Para a surpresa dele, os usuários do Reddit ficaram totalmente ao lado dos dois cinéfilos e até deixaram uma série de críticas ao homem.

“Tem vários motivos pelos quais você está errado. Primeiro, você não é babá da sua própria filha, é sua obrigação cuidar dela. Segundo, você não dá a mínima para seu casamento. Não se surpreenda se sua esposa te trocar pelo Walter, isso se eles já não estiverem tendo um caso”, disse uma.

“Eles podem ter interesses em comum, mas eles tentaram te envolver em diversas atividades e você se recusou, aí agora você está reclamando de ser ‘babá’? Você escolheu fazer isso, além de jogar para seu vizinho a responsabilidade de levar sua esposa para jantar”, comentou outro.