Show da dupla Jorge e Mateus contará com apresentações de artistas de peso em Goiânia

A confirmação do novo show da dupla sertaneja Jorge e Mateus, em Goiânia, deve animar o público pela lista de atrações que irão se apresentar na festividade.

Em uma postagem publicada nas redes sociais no domingo (15), os cantores anunciaram a apresentação das duplas João Bosco e Vinícius, Cesar Menotti e Fabiano e Clayton e Romário.

Além dos sertanejos, o show também contará com a apresentação do DJ Alok – eleito o 4º melhor do mundo pela revista britânica DJ Mag, em 2021.

Conforme anunciado com exclusividade pelo Portal 6, o evento acontecerá no dia 07 de maio, no estádio do Serra Dourada, no Jardim Goiás.

Para comprar o ingresso, é necessário realizar o pré-cadastro no site da dupla até às 11h do dia 18 de janeiro. As vendas apenas para cadastrados acontecerão nesta data, a partir das 12h.

Mais informações estarão disponíveis em breve.