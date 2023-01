Conheça a mansão enorme do cantor Daniel que tem até capela com Nossa Senhora Aparecida

Arrastando multidões pelo Brasil desde a década de 80, quando ainda fazia dupla com João Paulo, Daniel é um dos principais cantores sertanejos do país.

Parte dos cachês ganhos por ele foram revertidos na construção de uma mansão enorme, em Brotas, no interior de São Paulo, e que tem até capela com uma imagem no teto de Nossa Senhora Aparecida.

Religioso, o cantor é devoto da santa padroeira do Brasil. Em entrevistas, ele já afirmou que utiliza o espaço para espairecer e que é fonte de inspiração.

Casado desde 2010 com Aline de Pádua, Daniel é pai de três meninas: Lara, Luiza e Olívia. Na mansão o que não falta são espaços para que elas possam brincar.

Um dos ambientes da residência destinado as filhas são uma casa de bonecas em tamanho real. A propriedade ainda é equipada com lago e uma piscina ampla.

A parte interna da casa também possui uma aconchegante sala de jantar preparada para comportar a família e as visitas do cantor.