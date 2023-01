Morte de cabeleireira e dos três filhos foi encomendada por R$ 100 mil pelo marido e sogro dela, revela suspeito

Em entrevista coletiva na noite desta terça-feira (17), o delegado-chefe da 6ª Delegacia de Polícia de Paranoá, no Distrito Federal (DF), Ricardo Viana, deu maiores detalhes sobre a morte da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, e dos três filhos.

De acordo com o investigador, o suspeito Horácio Carlos Ferreira Barbosa, relatou em depoimento que o crime foi encomendado pelo marido Thiago Gabriel Belchior e o sogro dela, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, mediante ao pagamento de R$ 100 mil.

Além de Horácio, Gideon Batista de Menezes também é suspeito de participar do crime que chocou o DF.

O assassinato teria sido motivado pelo interesse da dupla em ficar com o dinheiro da venda de uma casa pertencente a Renata Juliene, sogra de Elizamar, no valor de R$ 400 mil.

Thiago e Marcos Antônio ainda não foram localizados e estão sendo procurados pela polícia. A suspeita é de que eles tenham fugido com uma amante de Marcos e a filha dela.

Relembre o caso

Elizamar estava desaparecida desde a última quinta-feira (12), após sair da casa da sogra com os três filhos.

No dia seguinte, a polícia encontrou um carro carbonizado, igual ao veículo pertencente à cabeleireira, com quatro corpos dentro. No entanto, ainda não se sabe se os cadáveres são de Elizamar e dos menores de idade.

Cerca de 10 horas depois, outro veículo foi encontrado carbonizado em uma rodovia de Unaí (MG), com duas pessoas. A suspeita é de que os corpos sejam de Renata Juliene e Gabriela Belchior, mãe e irmã de Thiago, respectivamente.