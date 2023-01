Municípios de Goiás vão receber novas doses de vacina contra a Covid-19 para crianças a partir de 03 anos

Quase 23 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças entre 03 e 11 anos de idade chegaram em Goiás na tarde desta segunda-feira (16) e serão distribuídas ao longo da semana pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

Ao todo, são 22.950 doses da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan. Vários municípios do estado ficaram sem doses para este público, dada a baixa quantidade que foi repassada.

Atualmente, segundo a SES-GO, 87,49% das crianças entre 03 e 11 anos tomaram pelo menos uma dose do imunizante e 79,02% completaram o esquema vacinal.

As vacinas que chegaram a Goiás estão na Central de Rede de Frio da pasta, em Goiânia, de onde partirá a distribuição para os 246 municípios do estado.

Recentemente, o Ministério da Saúde autorizou que crianças de 05 a 11 anos tomem o reforço do imunizante. A orientação é que quem se vacinou com as duas doses há pelo menos quatro meses receba mais uma dose da Pfizer.