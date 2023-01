Studio Laiza Beauty abre temporada imperdível de cursos profissionalizantes em Anápolis

Muitas pessoas têm o sonho de iniciar carreira ou se atualizar profissionalmente na área de estética e beleza, mas são poucas as que conseguem encontrar locais de confiança para a realização de cursos de excelência.

Esse, porém, não é um problema para as alunas que passam pelo Espaço Laiza Beauty & Academy, que foi inaugurado há 08 anos em Anápolis e há 06 conta com uma academia de cursos.

Conversamos com a Laiza Alves, e ela revelou que está “com novos projetos para este ano de 2023, um novo conceito, com novidades que irão surpreender está por vir, por este motivo teremos uma agenda bem curta para cursos neste ano”.

Por isso, as que desejam fazer um curso no local devem se apressar. Porque a temporada de turmas está aberta, e as vagas serão contadas neste primeiro bimestre.

As interessadas em participar dessa temporada de cursos também precisam se programar, já que os cursos têm extensa duração dependendo da especialização.

“Oferecemos técnicas exclusivas, além de todo cuidado no aprendizado de cada aluna, aplicando sempre na prática as melhores técnicas de ensino de acordo com as dificuldades de cada aluna, com um amplo cronograma de teorias, praticas e técnicas de marketing, para captação de clientes” explicou Laiza.

“Essa temporada será uma experiência única, onde a aluna aprenderá as técnicas em seus módulos exatos, praticando em modelos reais. E mesmo os cursos sendo presenciais, ofertamos um acompanhamento online posteriormente.”

Dessa maneira, todas conseguem sair totalmente certificadas e capacitadas para executar a profissão escolhida.

Para verificar a disponibilidade de vagas e confirmar a presença em uma das turmas, basta entrar em contato com o Studio Laiza Beauty pelo WhatsApp (62) 9 9220-2400.

O espaço fica localizado na Galeria May, na Rua Antônio Manoel, esquina com Angelo Teles, Sta Maria. Abaixo da Avenida Mato Grosso, no Jundiaí.

Confira a lista completa de cursos ofertados