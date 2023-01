Agro ‘engorda’ PIB e faz cidades goianas se destacarem em ranking nacional

Três das 20 cidades brasileiras com maior riqueza oriunda da agropecuária estão em Goiás. É o que aponta pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com informações do Produto Interno Bruto (PIB) registradas em 2020.

Apesar do destaque, Rio Verde caiu no ranking das receitas relacionadas ao agro. A cidade do Sudoeste goiano era a terceira do país com maior valor bruto de renda no segmento em 2019, perdendo apenas para São Desidério (BA) e Sorriso (MT). No ano seguinte, caiu para quinta colocação.

Ainda assim, o setor fez Rio Verde se destacar no estado. A cidade está quarta posição entre as com o maior PIB em Goiás. Em 2020, segundo o IBGE, foram R$ 11,8 bilhões em receitas gerais nos limites do município.

Outras cidades que se destacaram no agro é Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, e Jataí, na região Sudoeste. No comparativo nacional, os municípios ficaram em 13º e 18º lugar. Em nível estadual, eles estão entre os dez com maior PIB em 2020.

Outros segmentos

Já no setor industrial destacam-se Goiânia e Anápolis. No ranking nacional, os municípios ocuparam as posições 29º e 55º respectivamente. Não por acaso, são também os mais ricos do estado: a capital ocupa o primeiro lugar, com PIB em R$ 51,9 bilhões, e Anápolis aparece na sequência com R$ 15,2 bilhões em movimentação financeira.

No setor de serviços, somente Goiânia aparece no top 20 brasileiro. A capital, que ocupa o 13º lugar na comparação nacional, também é a melhor colocada do estado na economia gerada pela indústria.