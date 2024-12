PC localiza e prende homem que teria estuprado mulher dentro do próprio carro, em Goiânia

Vítima foi socorrida por testemunhas, após ser encontrada com sangramento na cabeça

Augusto Araújo - 12 de dezembro de 2024

Homem foi preso após estuprar mulher dentro do próprio carro, em Goiânia. (Fotos: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC) em Goiânia, sob a suspeita de ter estuprado uma mulher dentro do próprio carro, logo após a vítima sair do trabalho.

O caso ocorreu no mês de novembro, nas proximidades de um parque, localizado no Setor Novo Horizonte.

A trabalhadora estava caminhando pela região quando foi abordada pelo suposto autor, o qual ela não conhecia.

Fazendo ameaças, o homem teria obrigado a mulher a entrar no veículo, levando ela para um lugar afastado. Lá, ele estacionou o automóvel e teria praticado a conjunção carnal sem o consentimento dela.

Na sequência, o suspeito teria fugido da cena do crime, deixando a vítima no local.

A mulher foi socorrida por testemunhas, que prestaram os primeiros socorros, visto que ela saiu com um sangramento na cabeça.

Depois do ocorrido, a vítima denunciou o caso e a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (DEAEM) foi acionada para investigar o ocorrido.

Feita a identificação do veículo e do proprietário, a mulher foi chamada pela polícia e fez o reconhecimento fotográfico do suposto agressor.

Diante disso, a PC emitiu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi detido nesta quinta-feira (12).

Segundo a corporação, o homem se negou a fornecer material biológico para testar e averiguar se é semelhante ao encontrado no corpo da vítima. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.