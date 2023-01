Aprovadas duas novas modalidades de ônibus no transporte intermunicipal em Goiás

Foi aprovada nesta quarta-feira (18), pela Agência Goiana de Regulação (AGR), a inclusão de duas modalidades de serviço de transporte intermunicipal: leito e semileito.

A permissão ocorreu após consulta pública e vai criar tarifas diferenciadas para os novos serviços, que vão oferecer alternativas mais confortáveis para quem viaja de ônibus.

A novidade foi avaliada como positiva por Wagner Oliveira Gomes, presidente do Conselho Regulador da AGR, que destacou o trânsito de pessoas em vários municípios de Goiás.

“Temos centros regionais importantes no estado, com fluxo grande de passageiros, como Rio Verde, Jataí, Porangatu, Uruaçu, Mineiros, Itumbiara, Catalão”, disse.

Ainda segundo o presidente do conselho, a nova modalidade de serviço vai permitir com que as empresas possam oferecer mais conforto aos passageiros.

“O regime diferenciado de tarifa vai permitir que as empresas possam fazer investimentos nos seus veículos e oferecer mais comodidade aos passageiros, com viagens mais confortáveis e tempo de duração mais curto”, afirmou.