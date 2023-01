Cidades goianas surpreendem com alto volume de casos e poucas mortes por Covid-19

Seis cidades de Goiás apresentaram taxa de letalidade de Covid-19 inferior a 0,5%, número três vezes menor que a média do estado. A baixa no indicador, que relaciona o número de óbitos e o de pessoas que foram acometidas pela doença, é observada em várias regiões.

O levantamento foi feito pelo Portal 6 com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) coletados na tarde desta quarta-feira (18). A menor letalidade da Covid-19 é vista em Teresina de Goiás, no Norte goiano. A cidade tem apenas uma morte diante de 406 casos, com taxa de 0,24%.

No Entorno do Distrito Federal, Mimoso de Goiás também se destaca com poucos óbitos em relação aos casos – 02 para 725 infectados, e 0,27% de letalidade. Nova Roma, na região Nordeste, fecha o top 3 com índice de 0,32%, e 611 casos e 02 mortes.

Um dos principais destinos turísticos de Goiás, Rio Quente também chama a atenção quando o assunto é baixa mortalidade da Covid-19. Com 1.704 casos confirmados, a cidade das águas termais, embora movimente milhares de turistas todos os meses, tem apenas 10 mortes registradas no sistema da SES-GO. Com isso, taxa de confirmações por óbitos é de 0,58%

Por outro lado, Itajá e Bonfinópolis possuem alto número de mortes quando comparado com os casos da doença. As cidades são as únicas a registrarem letalidade acima de 5% em todo o estado, com índices de 5,69% e 5,56%. Porangatu, na divisa com o Tocantins, também se destaca na lista, com registro de 4,92%.

Confira as cidades com a letalidade mais baixa letalidade de Covid-19:

Teresina de Goiás – 406 casos / 01 morte / 0,24% de letalidade

Mimoso de Goiás – 725 casos / 02 mortes / 0,27% de letalidade

Nova Roma – 611 casos / 02 mortes / 0,32% de letalidade

Guarani de Goiás – 901 casos / 03 mortes / 0,33% de letalidade

Amaralina – 442 casos / 02 mortes / 0,45% de letalidade

Edealina – 2.071 casos / 10 mortes / 0,48% de letalidade

Cidades com a letalidade mais alta:

Itajá – 404 casos / 23 mortes / 5,69% de letalidade

Bonfinópolis – 701 casos / 39 mortes / 5,56% de letalidade

Porangatu – 3.875 casos / 191 mortes / 4,92% de letalidade

Mara Rosa – 777 casos / 36 mortes / 4,63% de letalidade

Avelinópolis – 434 casos / 18 mortes / 4,14% de letalidade

Hidrolina – 345 casos / 14 mortes / 4,05% de letalidade