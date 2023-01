Goiano, motorista de app conquista o Brasil com ideia inédita e faz sucesso entre passageiras

Quem nunca solicitou um carro por aplicativo e, ao entrar no veículo, percebeu que havia esquecido algo em casa?

Para solucionar este problema, o motorista goiano Matheus Alencar, de 27 anos, teve uma ideia inédita e começou a fazer sucesso entre as passageiras que embarcam no automóvel.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o jovem conquistou o Brasil, acumulando mais de 8 milhões de visualizações com a inovação.

Ele montou um pequeno comércio no carro com diversas opções de maquiagens. Ao G1, ele contou que está faturando mais com a loja do que com as corridas.

Para chegar a todos os produtos oferecidos, Matheus contou que passou a ouvir as sugestões das passageiras que entravam no veículo.

“As passageiras às vezes esquece algo em casa e compram aqui no carro. Tem base, gloss, batom, blush, sombras, coisas que toda mulher tem na bolsa. E as passageiras iam sugerindo o que eu tinha que ter e fui aumentando até virar esse mercado portátil”, disse.

Com o dinheiro ganho – cerca de R$ 6 mil nos últimos três meses – Matheus revelou que pretende pagar as prestações de um veículo próprio, já que atualmente utiliza um alugado.