Professor que disse que aluna não seria ninguém na vida paga a língua e vê ela faturar milhões por mês

Uma jovem decidiu tornar público o caso que aconteceu com ela, depois de virar produtora de conteúdo adulto e encontrar na plataforma quem tanto a julgou no período do colégio: o próprio professor.

Vera Dijkmans, de 22 anos, contou ao portal Jam Prime que abandonou os estudos aos 15 anos e decidiu se tornar garçonete. Durante as aulas, a moça relembrou como era difícil lidar com um dos professores mais hostis que tinha.

A modelo holandesa explicou que, em 2020, deixou o avental e quis se arriscar no OnlyFans. E deu muito certo. Atualmente, ela recebe cerca de € 360 mil/mês (quase R$ 2 milhões).

A grande questão para a jovem foi receber uma assinatura inesperada e ainda uma proposta indecente no privado da pessoa que ela menos esperava: o mesmo professor que a criticava e dizia que ela não chegaria a lugar algum.

“A primeira vez que ele me mandou uma mensagem, ele tentou agir como se não fosse meu professor antes”, afirmou Vera.

“Depois de um tempo, eu simplesmente perguntei a ele. Acho que ele hesitou no começo, mas depois admitiu. Ele fez isso me enviando uma gorjeta de $ 1.200 para uma foto de lingerie sexy – eu não podia acreditar!”, explicou.

Por fim, ela fez uma declaração cheia de orgulho. “Finalmente me vinguei das pessoas que nunca acreditaram em mim”, concluiu.