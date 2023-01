Não é segredo para ninguém que a língua portuguesa vive nos pregando peças, até para quem é mais inteligente e entende super do idioma.

O que acontece é que algumas pronúncias acabam nos confundindo na hora de escrever, causando uma desordem em nosso cérebro.

Assim, a gente acaba, infelizmente, escrevendo errado.

Por isso, veja algumas dessas palavras e se divirta!

6 palavras que até quem é inteligente já escreveu ou falou errado:

1. Cabeleireiro

Começando nossa lista quem é que nunca escreveu ou falou “cabeleleiro” no lugar de cabeleireiro, não é mesmo?

2. Lagarto

Enquanto isso, muita gente costuma falar e escrever “largato” no lugar de lagarto. Mas, cai entre nós, essa palavra causa muita confusão mesmo…

3. Iogurte

Já o iogurte podemos ver facilmente por aí alguns “iorgutes” saindo da boca das pessoas. Tá aí um erro bem comum!

4. Mortadela

Aqui está o clássico dos clássicos dos erros: a mortadela! O que acontece é que vemos centenas de milhares de pessoas falando “mortandela”. Errado, né!

5. Sobrancelha

A sobrancelha também não escapa do M intrometido, não! Muita gente costuma falar e escrever “sombrancelha” no lugar do jeito certo, que é sem a lembra M.

6. Cadarço

Por fim, aqui temos mais uma palavra que ganha uma letra intrusa, desta vez, é o R. Sendo assim, o que antes era só cadarço, para muita gente se torna um “cardaço”.

