As pessoas inteligentes conhecem algumas palavras mágicas que não saem da ponta da sua língua e muito além do que só “por favor”, “obrigado” ou “com licença”, esses termos são na realidade palavras que saem do senso comum e dão um quê a mais de sofisticação.

É por isso que viemos te apresentar eles para você se surpreender!

6 palavras mágicas que as pessoas inteligentes não param de usar:

1. Peculiar

Começando nossa lista temos o termo peculiar, que se refere a algo que é próprio e característico de algo ou alguém.

Sendo assim, sinônimo de próprio, característico, específico, típico, inerente, particular, privativo, individual, intrínseco, especial, ímpar, único, singular.

2. Insolente

Aqui temos uma palavra que possui dois significados, o primeiro deles quer dizer que algo ou alguém age com desrespeito, de maneira desrespeitosa; malcriado.

Em um segundo contexto, a palavra quer dizer que algo acontece raras vezes; nunca visto; insólito, incomum.

3. Surreal

Essa palavra é um pouco sugestiva, porque já nos dá a entender que ela é algo além do real.

E é por isso que ela se refere a algo que denota estranheza, transgressão da verdade sensível, da razão, ou que pertence ao domínio do sonho, da imaginação, do absurdo.

4. Pestífero

Aqui é mais uma palavra culta para se falar por aí, ela, em seu sentido literal, quer dizer que algo causa dano, corrompe, nocivo, pernicioso.

É também sinônimo de contagioso, funesto, maligno, nefando, nefasto, pernicioso, pestilencial e propício.

5. Disforme

Quer um ótimo sinônimo para algo que foge a um padrão, desproporcionado, irregular e deformado?

Use disforme nesse caso! Essa palavra pouco usada quer dizer que algo está sem forma, feio, grotesco, deforme.

6. Íngreme

Por último, íngreme refere-se a algo que é extremamente inclinado com relação ao plano horizontal, algo que é difícil de subir ou descer, alcantilado, abrupto e escarpado.

Pode ser também para coisas difíceis e trabalhosas.

