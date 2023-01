Goiânia recebe espetáculo gratuito do Circo Laheto no domingo (22); veja como assistir

Os goianos que estão em busca de uma diversão em conta para curtir o fim de semana em Goiânia já podem se animar. Isso porque, no próximo domingo (22), o Circo Laheto fará uma apresentação gratuita, na capital, do espetáculo Circo, Magia e EstripuliaS.

O evento faz parte do projeto Claque-Retomada cultural e acontecerá no Parque da Criança, no Jardim Goiás, ao lado do Estádio Serra Dourada, a partir das 17h.

Apesar do espetáculo ser gratuito, os interessados em participar da festividade devem fazer a retirada dos ingressos, de forma online, por meio do site www.sympla.com.br.

O show promete encantar o público pelas histórias e animações contadas ao longo da apresentação, além de proporcionar um ‘mergulho’ no mundo da fantasia.

Para se ter uma ideia, o evento contará com apresentações de música ao vivo, palhaços, participação do público e números como acrobacias, bambolê, trapézio e equilíbrio.