Governo de Goiás faz aviso importante para todos os aposentados do estado

O Governo de Goiás, por meio da Goiásprev, emitiu um aviso importante para todos os aposentados do estado. Segundo o calendário divulgado pelo órgão, o recadastramento anual obrigatório já pode ser feito a partir deste mês.

O procedimento é destinado a aposentados, militares inativos e pensionistas do Poder Executivo, Polícia Militar e Bombeiro Militar e tem como objetivo evitar pagamentos indevidos.

A prova de vida pode ser realizada, de forma online, por meio do site goiasprev.go.gov.br. No entanto, para quem preferir atendimento presencial, a Goiasprev possui parceria com o Portal Expresso e o Vapt Vupt.

No caso dos suportes físicos, é necessário conferir, de forma antecipada, um horário disponível para agendamento no site vaptvupt.go.gov.br/agendamento – para quem tem mais de 60 anos – ou por meio do e- mail [email protected]

Os beneficiários que moram em cidades goianas que não possuam unidades do Portal Expresso ou do Vapt Vupt podem se dirigir até as unidades do Ipasgo, portando documento pessoal (RG, carteira de trabalho, passaporte, CNH ou carteira profissional, com validade em todo o território nacional) e comprovante de endereço atualizado, com CEP válido.

O governo também disponibiliza atendimento por videoconferência para segurados acamados, com comorbidades comprovadas, ou que residem fora do estado ou do Brasil.

Para conferir o calendário completo e orientações, clique aqui.