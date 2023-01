Lula troca comando da Polícia Federal em Goiás

A direção da Polícia Federal (PF) em Goiás foi alterada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (18).

Com a mudança, Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente passa a substituir Cassandra Ferreira Alves Parazi, a antiga superintendente da PF no estado.

A nova ocupante do cargo já esteve na posição anteriormente, em 2020. Com um currículo extenso, ela é delegada da Polícia Federal e também já ocupou a função de corregedora regional da corporação em Goiás no ano de 2021.

Outros destaques da carreira da nova superintende já esteve à frente das investigações da Operação Cash Delivery, que levou a prisão do ex-governador do estado, Marconi Perillo, em 2018, entre outras atividades.

O comando da Polícia Rodoviária Federal de Goiás também deve ser trocado. Goiás não foi o único estado a receber as alterações. As demais 26 federações do país também tiveram trocas na PRF e 18 na PF.