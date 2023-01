Mistura de sertanejo e axé com Israel Novaes e Tchakabum marcam o fim de semana em Goiânia

De sertanejo raiz até axé de outros carnavais, o fim de semana em Goiânia promete agitar o público com um mix de atrações. A prova disso é a confirmação dos shows de Israel Novaes, Leandro e Romário e do grupo Tchakabum, na capital.

As apresentações acontecerão no Laguna Gastrobar, que fica na Alameda Barbacena, na Vila Alto da Glória, a partir da sexta-feira (20), às 17h.

Fazendo jus ao título de capital da música sertaneja, o primeiro a subir ao palco será a dupla Leandro e Romário, conhecidos pelo sucesso da música “Porrete” feita em parceria com o Israel & Rodolffo e Kléo Dibah. Logo em seguida, se apresenta o DJ Victor Alencar.

No sábado (21), o cantor Israel Novaes entrará em cena, a partir das 12h, com alguns dos principais sucessos que marcaram a carreira do artista. Além dele, também se apresentam os artistas: Júnior Marques, Bogottá e o DJ Victor Alencar.

Para encerrar a programação, o grupo Tchakabum também chega no local no domingo (22) e promete colocar todo mundo para dançar ao som de hits como “Olha a onda” e “Explosão e Avião”.