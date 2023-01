O desabafo da mulher que mostra o lado ruim de ser uma pessoa bonita e atraente

Uma mulher decidiu trazer à tona o lado ruim de ser uma pessoa bonita e atraente que muita gente não sabe e romantiza a questão. A postagem dela viralizou e rendeu diversos comentários.

Shye Lee, de 29 anos, atualmente é empresária e gerencia uma agência de marketing. Ela explicou que sofreu muitos assédios, preconceitos e discussões até chegar onde está.

“As pessoas em geral te tratam de forma muito diferente e não te julgam por suas ações, elas te julgam apenas pela sua aparência. É honestamente mais uma maldição do que um privilégio”, disse em um vídeo publicado no TikTok.

Atualmente, a porto-riquenha vive em Orlando, na Flórida (EUA), e contou sobre não conseguir manter relações concretas e duradouras, principalmente pela insegurança que as demais pessoas sentem.

Inclusive, Shye teve um recente desentendimento com a melhor amiga porque, segundo a empresária, a outra mulher estava cheia de “insegurança e ciúme”.

A ex-amiga fazia questão de rebaixá-la, tecia comentários críticos sobre as roupas que ela escolhia, tentava colocar as pessoas contra ela, pedia para ela não falar com os rapazes de quem ela gostava e até tentava flertar com os ex-namorados da parceira.

“Comecei a perceber que ela simplesmente não gostava de mim, porque muitas outras pessoas gostavam de mim”, disse a porto-riquenha.

No trabalho não foi diferente. Chefes abusivos e colaboradores extremamente competitivos foram um gatilho enorme para ela abandonar os empregos e abrir o próprio negócio.

“Hoje compro minhas próprias bebidas e trabalho duro para pagar minhas próprias férias, para não me sentir em dívida com um homem”, completou.

Veja!