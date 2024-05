Sobremesa leva apenas 3 ingredientes e ajuda quem está no processo de emagrecimento

Simples e fácil. Essa deliciosa receita, além de saborosa, te ajuda a perder peso

Pedro Ribeiro - 13 de maio de 2024

(Fonte: Reprodução/Youtube/Nutricionista Patricia Leite)

Comer uma deliciosa sobremesa e quando você está de dieta parece algo difícil de acreditar, não é mesmo? Pois bem, fique sabendo que dá sim perder alguns quilos sem abrir mão de um delicioso doce.

A mousse de maracujá sem açúcar e farinha, pode ser uma excelente saída no controle de peso e no emagrecimento. Quem nos conta isso é a nutricionista, Patrícia Leite em seu canal no Youtube; lá ela ensina uma receita incrível e o vídeo já conta com quase 100 mil visualizações.

Por ser um preparo rápido e prático, a nutri afirma que esse doce é uma ótima opção para o café da manhã. Além disso, a especialista aponta que o doce não só ajuda no emagrecimento, mas também favorece o ganho de massa muscular.

Sobremesa leva apenas 3 ingredientes e ajuda quem está no processo de emagrecimento

Você vai precisar de apenas três itens: proteína em pó de baunilha, iogurte natural e polpa de maracujá fresca.

A combinação entre o iogurte e a polpa da fruta, garantem a sobremesa uma boa quantidade de fibras. Já a proteína em pó, ajuda no ganho proteico.

Outra opção é colocar proteína da soja, principalmente para alérgicos ou intolerantes à substância de origem animal.

Depois de misturar todos os ingredientes, você ainda pode dar um toque final na sobremesa, para que fique ainda mais saborosa. Acrescente leite em pó e mais um pouquinho da polpa de maracujá. Feito isso, leve a mousse para a geladeira.

A nutri ressalta que a receita é rica em fibras e proteínas, além de possuir poucos carboidratos e ter zero adição de gordura. Não é ótimo? Então, fique com essa dica e mantenha o foco na dieta sem deixar de comer bem.

Confira o vídeo na íntegra:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!