Sai o edital de um dos concursos públicos mais esperados em Goiás com quase 1.200 vagas

Foi publicado nesta quinta-feira (19) o edital do concurso público da Prefeitura de Trindade, com 1.165 vagas.

Do total, 322 são para início imediato e 843 destinadas a formação de cadastro de reserva válido por dois anos.

O certame é um dos mais esperados em Goiás, pois oferece oportunidades em 19 áreas do município.

As vagas são para os níveis fundamental completo e incompleto, médio e superior. As inscrições abrem nesta sexta-feira (20) e se estendem até às 23h59 do dia 23 de fevereiro.

Os interessados devem se inscrever pelo site do IDIB Concursos, banca responsável pela organização do certame.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.662,34 e R$ 3.840,38. A carga horária semanal depende da função escolhida pelo candidato no ato da inscrição.

As vagas são para as áreas de Oficial de Serviços Gerais, Oficial de Obras e Serviços, Motorista de Veículos Pesados, Motorista de Veículos Leves, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Obras e Serviços, Auxiliar Administrativo e Agente de Serviços Públicos.

Além disso, há oportunidades para Monitor de Educação Infantil, Inspetor Ambiental, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fiscal de Tributos e Fiscal de Posturas e Edificações.

Também há vagas para as funções de Arquiteto, Assistente Social, Enfermeiro da Atenção Básica, Engenheiro Civil, Professor de Educação Física e Pedagogo.

Para ler o edital completo, clique aqui.