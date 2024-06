Motorista morre e 3 ficam feridos após carro bater contra outdoor

Uma das vítimas foi encaminhada em estado grave até unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2024

Grave acidente na BR-070. (Foto: Corpo de Bombeiros)

Um motorista morreu e outras 03 pessoas ficaram feridas após um carro bater contra um outdoor na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, região Leste do estado. O grave acidente aconteceu na sexta-feira (07).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu na altura do km 02 quando, por motivos desconhecidos, o condutor do automóvel colidiu na estrutura.

O veículo era ocupado por 04 pessoas. Uma delas, o motorista, de 49 anos, estava com vários ferimentos espalhados pelo corpo, não resistiu e faleceu no local.

Uma vítima, de 43 anos, que estava no banco dianteiro, foi encontrada inconsciente, com suspeita de hemorragia interna e foi encaminhada em estado grave até a emergência do Hospital Municipal Bom Jesus.

As duas outras pessoas estavam no banco traseiro e foram transportadas pelos bombeiros até hospitais de Brasília, no Distrito Federal (DF).

Uma equipe dos militares esteve no local para realizar o desencarceramento e retirada das vítimas. A Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e estiveram no espaço para realização de perícia e retirada do corpo.