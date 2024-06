Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em acidente gravíssimo na BR-153

Ocorrência envolveu dois carros e sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Estadual de Jaraguá

Thiago Alonso - 07 de junho de 2024

Acidente na BR-153. (Foto: Reprodução)

Duas pessoas morreram após se envolverem em um gravíssimo acidente de trânsito no início da noite desta sexta-feira (07), no km 341 da BR-153, entre os municípios de Rianápolis e Jaraguá.

No ocorrido, dois carros se colidiram em cheio, ficando bastante destruídos, conforme é possível ver em imagens.

Nos veículos haviam sete pessoas, sendo que destas, duas não resistiram e foram a óbito ainda no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o caso, no entanto, ao chegarem, as equipes encontraram apenas cinco vítimas com vida.

Assim, os sobreviventes foram resgatados e encaminhadas por socorristas para o Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (HEJA).

Agora, o caso seguirá sendo investigado pelas autoridades competentes.