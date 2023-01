Shows, comédia e cinema: veja a programação do que fazer neste final de semana em Goiânia e Anápolis

Principalmente para aqueles que ainda estão em dúvida do que fazer para curtir o final de semana em Goiânia e em Anápolis, mais uma edição do Agenda Portal 6 está chegando com as melhores programações para tirar os goianos de vez da frente da televisão.

Inclusive, uma das festas mais amadas pelos brasileiros está começando com um mês de antecedência na capital. Isso porque por lá, o Verão Laguna decidiu adiantar os festejos do Carnaval.

Neste final de semana, as atrações confirmadas são Kléo Dibah, Leandro & Romário, Israel Novaes, Junior Marques Bogotá, o grupo Tchakabum e o DJ Victor Alencar. Os show vão acontecer no Laguna Gastrobar e os ingressos podem ser adquiridos online por meio do site BaladApp.

A diversão não para por aí, no sábado, a partir das 21h, os goianos vão poder garantir boas gargalhadas no Goiânia Comedy Club com o stand up Desconhecidos Show, uma apresentação pra lá de divertida apresentada pelos comediantes Wagner Oliveira e JP Andrade. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma de vendas Sympla.

Em Anápolis, o agito está garantido com o Primeiro Grande Baile do Ano, que contará com Jiraya Uai, Wam Baster, Heron Love, Will, 2gether e Demik. Fazendo uma correção, no vídeo foi falado que o show aconteceria no Brick House Club, mas na verdade será realizado no sábado, no Jóquei Clube. Os ingressos podem ser comprados pelo BaladApp.

Por fim, nos cinemas é possível aproveitar os lançamentos Babilônia, Fervo: Eles São a Alma da Festa, Megan, e para os pequenos, Chef Jack: O Cozinheiro.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: